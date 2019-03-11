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ضمن خطة توطين مهن القطاع

3 جهات حكومية تطالب بحصر الوظائف الشاغرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

3 جهات حكومية تطالب بحصر الوظائف الشاغرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
weam.co/578948
الرياض - الوئام:

طالبت 3 جهات حكومية، القطاع الخاص، بحصر الشواغر الوظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والرفع بها بشكل عاجل، ليقوم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بترشيح مجموعة المؤهلين المناسبين لشغل كل وظيفة.

وحسب ما أوردته صحيفة “الاقتصادية” فإن مطالبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، أسفرت عن حصر 30 مهنة استرشادية يمكن سعودتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن الخطة الوطنية لتوطين مهن القطاع.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت، في يناير الماضي، خطة لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومجلس الغرف السعودية.

 

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