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للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030

الملك سلمان يؤكد دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية

الملك سلمان يؤكد دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية
weam.co/578955
الرياض- الوئام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بالرياض اليوم، كبار مسؤولي القطاع المالي في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، وشركات التمويل والتأمين، والأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية.

وفي بداية اللقاء، تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ.

وقد أشار خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء إلى ما تتمتع به المملكة، ولله الحمد، من أمن واستقرار، مؤكداً دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية، وأهمية نموه للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله الفيصل، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، وعدد من المسؤولين.

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