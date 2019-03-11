٧ عمليات ناجحة لاعتلال تضخم القلب الانسدادي بمدينة الملك عبدالله الطبية

الوئام- مكة- حجب العصيمي

تمكن فريق طبي متخصص في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، من إجراء سبعة عمليات لحالات تضخم القلب الانسدادي تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

ويصنف هذا النوع من العمليات بالنادرة والخطيرة حيث تقتضي استئصال جزئي من عضلة الحاجز بين البطينين للقلب والتي تعتري سريان الدم الطبيعي إلى الجسم من البطين الايسر إلى الشريان الأبهر عبر الصمام التاجي.

كما توفر المدينة الطبية، أحدث أجهزة تنظيم كهرباء القلب وذلك بزراعتها لعدد من المرضى حسب ما تقتضيه الحاجة لحالات اعتلال القلب التضخمي والذي يعد مرض وراثي ينتج عن طفرات جينية ينتج عنها نمو غير طبيعي لعضلة القلب يصاحبها عدم انتظام في ترتيب أليافها وتكون درجة توريث المرض للأقارب من الدرجة الأولى كبيره قد تصل إلى ٥٠%.

ويوجد نسبة قليلة من المرضى يحدث لهم موت مفاجئ كأول أعراض للمرض خصوصا لدى الشباب الذين يمارسون رياضات تنافسية تحتاج مجهود بدني عالي كما يصاحبها أعراض أخرى تشمل ضيق التنفس، أو ألم بالصدر أو اضطراب في ضربات القلب.

ويتميز مركز القلب بالمدينة الطبية، بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.