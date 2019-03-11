“سياحة القصيم”: ترخيص أول فندق في رياض الخبراء

بريدة- خالد المرشود

سلم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح، المستثمر محمد بن صالح الثنيان، رخصة تشغيل فندق مفازا والذي تم تصنيفه فئة (4 نجوم) بطريق المدينة المنورة- القصيم السريع بمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، مباركًا له هذا الاستثمار والذي سيسهم بتطوير الخدمات السياحية بمنطقة القصيم بشكل عام وخدمة العابرين من وإلى طيبة الطيبة ومنطقة الرياض وعابري الطريق كما يسهم بخدمة المسار السياحي غرب القصيم، وتقديم مزيد من الخدمات الفندقية والإيواء للسياح والزوار على هذا المسار.

وأشار إلى أن هذا المشروع الفندقي أحد ثمار التعاون مع وزارة المالية في دعم وتمويل مشاريع الإيواء السياحي، وهو أول مشروع فندقي بمحافظة رياض الخبراء، ويقع بالقرب من العديد من المواقع السياحية والتراثية المتنوعة والمميزة بالقصيم، مؤكدًا أنه بترخيص هذا الفندق يرتفع عدد الفنادق بمنطقة القصيم إلى 14 فندق مع وجود عدد من الفنادق الجديدة التي سيتم تشغيلها قريبا وستسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفي تطوير قطاع السياحة والضيافة مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب والفتيات السعوديين العاملين في هذا القطاع.

من جانبه، قدر المستثمر محمد بن صالح الثنيان، للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدعم الذي حظي به مشروعه الفندقي، وبين أن الفندق يتكون من 7 أدوار ويضم 62 غرفة و3 قاعات ومطعم ومقهى، مشيرًا إلى أنه متفائل بنجاح مشروعه في ظل الدعم اللامحدود لهذا القطاع في وطننا الغالي.