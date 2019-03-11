سلطان بن سلمان يقف ميدانيا على استعدادات المعرض السعودي الدولي للطيران

الرياض- الوئام- حجب العصبمي

وقف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، اليوم الإثنين، على الاستعدادات النهائية لانطلاق أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام على مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مقر نادي الطيران السعودي ف مطار الثمامة – الرياض.

ويشارك في المعرض السعودي الدولي للطيران الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء 12 مارس 2019 أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية وبحضور 2000 عارض ويتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام فقط من المهتمين بعالم وصناعة الطيران والفضاء والخدمات الأرضية، والدفاع، والبنى التحتية للمطارات والموردين إلى جانب الطيران التجاري، وسيتم إخلال المعرض توقيع عدد من الصفقات التجارية بين المشاركين وكذلك اتفاقيات تعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتفقد أجنحة العارضين والجهات المشاركة، واستمع إلى شرح عن كل خطوات العمل والجهود التي بذلت لتمكين العارضين والمشاركين من تقديم ما لديهم بكل يسر وسهولة، وخلال الجولة شدد الأمير سلطان بن سلمان على أهمية أن يخرج المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة وسمعة المملكة العربية السعودية السياسية والاقتصادية إقليميًا وعربيًا وعالميًا، مبينًا أن المملكة باتت اليوم وبفضل الجهود التي بذلت خلال الفترات الماضية من أكثر الدول جذبًا لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، كما عبر عن خالص تقديره وشكره لنادي الطيران السعودي الذي نظم هذه الفعالية المهمة، كما وجه شكره لجميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه وكذلك مؤسسات الدولة التي سخرت كل إمكانياتها لدعم إنجاح هذا المعرض المتميز، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

ويستمر المعرض الذي يرعى فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري، حيث سيكون الدخول للمعرض يومي 12 و13 مارس للمتخصصين الذي قدموا من جميع أنحاء العام ووجهت لهم دعوات رسمية فيما سيخصص اليوم الثالث الموافق 15 مارس لعموم الزوار من المواطنين والمقيمين والزوار.

يذكر أن المعرض السعودي الدولي للطيران، سيشهد حضور كبريات الشركات الناقلة، كالخطوط السعودية، طيران الإمارات، طيران أديل، وألفا ستار، وحضور الشركة الدفاعية الأمريكية لوكهيد مارتن، ويتوقع من المعرض بأن يكون محورًا مهمًا لربط الشركات وصناع القرار في قطاع الطيران.

ومن المنتظر أن يشكل المعرض زخمًا كبيرًا ويشهد حضورًا غير مسبوق، خاصة وأنه يشارك فيه كبار الشخصيات الفاعلة في القطاع، وشركات إنتاج وتصنيع الطائرات، الوكلاء الإقليميين لبيع الطائرات التجارية، الشركات المصنعة لطائرات الأعمال الخاصة والطائرات العامة، شركات الخطوط الجوية، مشغلي صالات ومحطات السفر، شركات المناولة الأرضية، خدمات الصيانة والإصلاح، شركات الطيران، خدمات التأجير العارض، شركات الوساطة، شركات التمويل والتأمين والتدريب، إلكترونيات الطيران، طواقم الدعم الفني، مشرعي قطاع الطيران، معدات المطارات ومورديها وخبراء الدفاع وقطاع الفضاء.