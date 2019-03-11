بعد ضياع الموسم على الملكي.. راموس يرد على المنتقدين

متابعات- الوئام

رد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، اليوم الإثنين، على مسائل مثيرة للجدل أحاطت به وببطل أوروبا مؤخرا بعدما انهار موسم العملاق الإسباني خلال أسبوع واحد.

ووجه المدافع بعض الأسئلة لنفسه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما خرج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا وكذلك من دوري أبطال أوروبا وابتعد بفارق 12 نقطة عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب راموس: “الأحداث الأخيرة كانت كارثية ولن أخفي رأسي في الرمال، لن نتغافل عن الحقيقة، اللاعبون يتحملون في الأساس هذا الأمر، أتحمل أنا شخصيا بصفتي قائد الفريق المسؤولية أكثر من أي لاعب آخر”.

وتابع: “لهذا أرى أن أفضل طريقة للإجابة على الأسئلة التي تدور حولنا هي مواجهتها مباشرة”.

وقال “راموس”، إنه يتحمل المسؤولية بنسبة 200% بسبب تعمده الإيقاف عن مباراة إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام أياكس أمستردام والتي خسرها ريال مدريد 4-1، الثلاثاء الماضي، ليودع المسابقة بالهزيمة 5-3 في مجموع المباراتين.

وكان “راموس”، في ملعب برنابيو، في تلك الليلة، للمشاركة في فيلم وثائقي ما أغضب بعض مشجعي الفريق.

وشرح “راموس”، موقفه قائلا: “أرتبط ببعض الالتزامات ولم يخطر على بالي مطلقا أن المباراة قد تنتهي بهذه النتيجة.

وأضاف أن الفريق لا علاقة له بتحديد مصير مستقبل المدرب سانتياجو سولاري حيث توقعت وسائل إعلام اسبانية الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني، اليوم.

وتابع “راموس”: “لا ناقة لنا ولا جمل في القرار بشأن المدرب، نحترم هذا المنصب كثيرا ونساند دائما أي مدرب لريال مدريد”.