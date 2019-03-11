السعودية تعلن عن 7 مشاريع من الطاقة المتجددة بـ 1.51 مليار دولار

متابعات- الوئام

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، عن إصدار طلبات تأهيل العروض لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجاواط، وبحجم استثمارات مباشرة تُقدَّر بـ 1.51 مليار دولار.

وقال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في بيان اليوم الإثنين ، إن الإعلان جاء على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار خلال يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الطلبات لاقت استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية تأسَّست في المملكة.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أنه على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك حسب حجم كل مشروع، كما يجب على مقدمي العطاءات الدوليين لمشاريع محددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين، بخبرات إدارية محلية؛ لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله.

وأشار “الفالح”، إلى أنَّه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة (100 ميجاواط فأكثر) ومشاريع صغيرة (أقل من 100 ميجاواط).