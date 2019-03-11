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التحالف: ميليشيا الحوثي ارتكبت 39 خرقا لاتفاقية الحديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية

التحالف: ميليشيا الحوثي ارتكبت 39 خرقا لاتفاقية الحديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية
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متابعات- الوئام

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن عدد خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال ٢٤ ساعة الماضية، بلغت 29 خرقًا شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عن ذلك استشهاد مواطن وجرح ١٨ آخرين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن عدد التصاريح الممنوحة من قيادة القوات المشتركة خلال ٧٢ ساعة الماضية بلغ ١١٥ تصريحًا منها ٢٠ تصريح جوي و12 تصريح بحري و11 تصريح بري و72 تصريح حماية قوافل.

وتابع “المالكي”: وصل عدد السفن المتواجدة حاليًا في مينائي الحديدة والصليف ٨ سفن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

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