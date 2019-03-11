التعليقات: 0

واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي بتهمة دعم الرئيس الفنزويلي

واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي بتهمة دعم الرئيس الفنزويلي
weam.co/579015
وكالات- الوئام

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على بنك “أفروفينانس موسناربنك” الروسي، واضعة قيد التنفيذ تهديدها بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تتهمها بدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، في بيان، إن هذه الخطوة تؤكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم نظام مادورو غير الشرعي وتساهم في الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي تشكل آفات يعانيها الشعب الفنزويلي.

وعوقب المصرف الروسي، بسبب مبادلاته مع مجموعة النفط الفنزويلية العامة بي دي في إس إيه.

روابط ذات صلة

جوايدو يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء في فنزويلا

جوايدو يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء في فنزويلا

مادورو: هجمات قرصنة وراء انقطاع الكهرباء في فنزويلا

مادورو: هجمات قرصنة وراء انقطاع الكهرباء في فنزويلا

فنزويلا.. أنصار غوايدو ومادورو يتظاهرون “في الظلام”

فنزويلا.. أنصار غوايدو ومادورو يتظاهرون “في الظلام”

فنزويلا تغرق في الظلام و تعلق العمل والدراسة

فنزويلا تغرق في الظلام و تعلق العمل والدراسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>