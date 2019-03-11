واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي بتهمة دعم الرئيس الفنزويلي

وكالات- الوئام

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على بنك “أفروفينانس موسناربنك” الروسي، واضعة قيد التنفيذ تهديدها بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تتهمها بدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، في بيان، إن هذه الخطوة تؤكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم نظام مادورو غير الشرعي وتساهم في الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي تشكل آفات يعانيها الشعب الفنزويلي.

وعوقب المصرف الروسي، بسبب مبادلاته مع مجموعة النفط الفنزويلية العامة بي دي في إس إيه.