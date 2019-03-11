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وفد من “الشورى” يشارك في اجتماعات لجنة اتحاد الدول الأعضاء بـ”التعاون الإسلامية” بالرباط

وفد من “الشورى” يشارك في اجتماعات لجنة اتحاد الدول الأعضاء بـ”التعاون الإسلامية” بالرباط
weam.co/579027

شارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات اللجنة التنفيذية التحضيرية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية في الرباط.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إن المجلس يعتبر داعما لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية ومشارك في العديد من القرارات المهمة الصادرة منه.

كما شارك وفد من المجلس في الاجتماع الثامن للبرلمانيات المسلمات في الرباط.

وقالت عضو مجلس الشورى أ. لينه آل معينا أمام البرلمانيات المسلمات، إن تمكين المرأة في البرلمانات ومناصب اتخاذ القرار يسهم في احداث التغيير والتقدم.

 

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