التعليقات: 0

بالأربعة.. الوحدة الإماراتي يوقف الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

بالأربعة.. الوحدة الإماراتي يوقف الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا
weam.co/579034

هزم الوحدة الإماراتي نادي الاتحاد 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

سجل محمد صالح برغش الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الدقيقة 52 سجل ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للوحدة بتسديدة من على خط المنطقة، بعد فشل دفاعي من الاتحاد.

وقلص ناصر الشمراني النتيجة للاتحاد إلى 1/2 بعد خطأ من الحارس الشامسي في الدقيقة 56.

لكن البديل إسماعيل مطر أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل من ركلة حرة في الدقيقة 80.

وأكمل ليوناردو دا سيلفا رباعية الوحدة في الدقيقة 90+1.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 3 نقاط في المركز الثالث لكنه في الصدارة مع الاتحاد ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي، بانتظار نتيجة لوكوموتيف مع الريان القطري الذي لا يملك أي نقطة.

روابط ذات صلة

الفيحاء يحتج رسميا على مشاركة لاعب الاتحاد ناصر الشمراني

الفيحاء يحتج رسميا على مشاركة لاعب الاتحاد ناصر الشمراني

الهلال يحتج رسميا على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني

الهلال يحتج رسميا على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني

الوحدة يفرض التعادل على الهلال ويشعل الدوري

الوحدة يفرض التعادل على الهلال ويشعل الدوري

الاتحاد يفتتح آسيا بخماسية في الريان القطري

الاتحاد يفتتح آسيا بخماسية في الريان القطري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>