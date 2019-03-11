سجن مشجع اقتحم ملعب مباراة و ضرب لاعبا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

الوئام-متابعات

تعرض مشجع لنادي برمنجهام لعقوبة السجن 14 اسبوعا اليوم الاثنين بعد اعترافه بالاعتداء على جاك جريليش لاعب استون فيلا خلال المباراة أمام برمنجهام أمس الأحد بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم.

وكان بول ميتشل ، وهو مشجع يبلغ من العمر 27 عاما من مقاطعة وسترشير ، قد اقتحم أرضية الملعب بعد عشر دقائق فقط من بداية مباراة الفريقين ، ووجه ضربة من الخلف إلى جريليش قائد فريق أستون فيلا.

واعترف ميتشل بالتعادي على اللاعب واقتحام أرض الملعب.

ولم يتعرض اللاعب جريليش لأي أذى في الحادث ، وواصل اللعب ثم سجل هدف الفوز لأستون فيلا خلال الشوط الثاني من المباراة.