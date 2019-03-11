تعليم الطائف يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات للاختبار التحريري للتشكيلات المدرسية

اعتمدت لجنة التشكيلات المدرسية للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أسماء المرشحين والمرشحات لأداء الاختبار التحريري للتشكيلات المدرسية لمجالات “القيادة المدرسية – الإرشاد الطلابي – النشاط الطلابي – أمناء مصادر التعلم – الموهوبين” للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ـ وذلك يوم الأربعاء 6 / 7 / 1440 بثانوية هوازن للبنين، وبمسرح الشؤون التعليمية للبنات لجميع المرشحات، عدا المرشحات من المدارس التابعة لمكتب المويه، ومكتب الخرمة، ومكتب رنية فيؤدين اختبارهن بمكتب التعليم بالخرمة، والمرشحات من المدارس التابعة لمكتب تربة فيؤدين الاختبار بمكتب التعليم بتربة.