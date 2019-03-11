استشاري في أمراض القلب يكشف حقيقة “عصير الشفاء الصحي”

الوئام - متابعات

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن “عصير الشفاء السحري”.

وقال النمر في تدوينة عبر حسابه على تويتر، انتشر حديثا في وسائل التواصل الاجتماعي الترويج لعصير يسمى “عصير الشفاء السحري” (خس+بقدونس+موز+خيار+تفاح)، يزعمون أنه ينظف الجسم من السموم ويعالج ارتفاع الكلسترول ويعالج تضيق الشرايين، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وكانت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تروج لما أسمته عصير الشفاء السحري وأكدت إنه علاج فعال لسموم الجسم وضييق الشرايين.