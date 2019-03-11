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بعد حادث الطائرة الإثيوبية.. المغرب توقف تشغيل الطائرة 737 ماكس 8

بعد حادث الطائرة الإثيوبية.. المغرب توقف تشغيل الطائرة 737 ماكس 8
weam.co/579062
وكالات - الوئام

أوقفت الخطوط الملكية المغربية العمل بطائرة “بوينغ 737 ماكس 8″، بعد حادثة تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أودت بـ157 شخصاً ؛ من ضمنهم مغربيان.

وأفاد مصدر جريدة هسبريس المغربي بأن الطائرة التي تسلمتها الخطوط الملكية المغربية نهاية العام الماضي وُضعت تحت الصيانة؛ وبالتالي لن يتم استعمالها في الرحلات الجوية انطلاقاً من المغرب.

تمكن المحققون من العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي أدى تحطمها، الأحد، إلى مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها، بحسب ما أعلنت الشركة، اليوم الإثنين.

وأعلنت الخطوط الجوية المملوكة من الدولة على “تويتر”، أن الصندوق الأسود الذي يحتوي على البيانات التقنية للرحلة، والآخر الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة قد عثر عليهما.

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