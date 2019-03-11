تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رئيسا للوزراء

الوئام-متابعات

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي في منصب رئيس الوزراء الاثنين، في تغييرات سياسية أعقبت إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح للانتخابات.

وسيتولى بدوي هذا المنصب خلفا لأحمد أويحيى. وأوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة، بحسب الوكالة.