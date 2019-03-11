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الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود
weam.co/579071

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي “
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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