الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي “

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.