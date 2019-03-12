لندن- الوئام:

يخوض سيتي مباراة الإياب اليوم الثلاثاء الموافق 12-3-2019 أمام شالكه في خضم الأزمة التي تعصف به بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان النادي الإنكليزي خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويستقبل مانشستر سيتي الانكليزي على ملعبه الاتحاد ضيفه شالكه في إياب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم واضعا نُصب عينه عدم تكرار الاخطاء التي وقع فيها في الذهاب بعدما قلب تخلفه بعشرة لاعبين من 1-2 إلى فوز مثير 3-2، فيما بات مدرب الفريق الالماني دومينيكو تيديسكو امام الفرصة الاخيرة لانقاذ نفسه من الاقالة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويلخص مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا معاناة فريقه على ملعب “فيلتنس أرينا” في غيلسنكيرشن امام فريق يحتل المركز الرابع عشر في الـ”بوندسليغا”، قائلا “ما زلنا غير مستعدين للقتال من أجل المراحل المتقدمة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مضيفا في اشارة الى تقدم شالكه بهدفين للدولي الجزائري نبيل بن طالب من ركلتي جزاء وطرد مدافعه الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي “منحناهم ركلة الجزاء الاولى، وركلة الجزاء الثانية والبطاقة الحمراء. في هذه المسابقة ما يحصل غير جيد، حصل العديد من الامور لو حصل ذلك في مراحل اخرى، لكان انتهى الامر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويدين سيتي بفوزه الى المهارات الفردية للاعبيه مع المتألق البديل الدولي الألماني لوروا سانيه الذي سجل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة بعد 7 دقائق من دخوله بدلا من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والى رحيم سترلينغ الذي خطف هدف الفوز في الدقائق القاتلة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويسعى سيتي هذا العام الى تحقيق رباعية تاريخية، وأوّل الغيث احرازه كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة على حساب تشلسي، فيما انحصر الصراع بينه وبين ليفربول في الدوري الممتاز حيث يتصدر بفارق نقطة (74 مقابل 73)، ووصل الى الدور ربع النهائي من كاس انكلترا، ولكن تبقى المسابقة القارية الام الاكثر رغبة لرجال غوارديولا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتوجب على هذا الاخير أن يواجه اسئلة الصحافيين قبل مباراة الذهاب امام شالكه التي تمحورت معظمها حول فشله في الفوز باللقب القاري منذ ثمانية اعوام، بعدما كان نجح في تحقيق هذا الانجاز مرتين في غضون ثلاثة أعوام مع برشلونة الاسباني عامي 2009 و2011.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويطالب عشاق الـ”سيتيزنس” المملوك من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منذ اكثر من عقد من الزمن (2008) وبعد استثمار بمليارات الجنيهات وثلاثة ألقاب محلية في الدوري، المزيد من التألق على الساحة الاوروبية بانتظار التتويج الاول في تاريخ النادي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويخوض سيتي مباراة الاياب امام شالكه في خضم الازمة التي تعصف به بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان النادي الإنكليزي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري الابطال.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفي وقت فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الاوروبي تحقيقا رسميا بحق سيتي، رد النادي الإنكليزي ببيان قائلا انه يرحب بهذه الخطوة، التي يعتبرها فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويدرك سيتي جيدا ان الفرصة متاحة امامه هذا الموسم في الساحة الاوروبية ليقول كلمته الاخيرة، خصوصا في ظل خروج معظم الاسماء الكبيرة اذ حجز حتى الآن كل من مانشستر يونايتد الانكليزي ومواطنه وتوتنهام، بورتو البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي بطاقات التأهل للدور ربع النهائي، وهي أندية لم تصل الى هذا الدور الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفي مواسمه السبعة مع برشلونة وبايرن ميونيخ الالماني، لم يفشل غوارديولا في الوصول الى الدور نصف النهائي، في حين أن سيتي تأهل الى المربع الذهبي للمسابقة مرة واحدة في تاريخه عام 2016 عندما خسر امام ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة، والذي خرج وهو يجر اذيال الخيبة هذا الموسم من دور ثمن النهائي بخسارته في مجمل المباراتين أمام أياكس (3-5).

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويلعب غوارديولا ورقة عدم المقارنة مع الاندية الاوروبية الكبيرة لتبرير فشله في الفوز بالكأس القارية بعد ثلاثة أعوام امضاها في مانشستر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ومؤخرا، صرح المدرب الاسباني قائلا “مقارنة مع برشلونة، ريال (مدريد)، بايرن ميونيخ وهي اندية تملك تاريخا من النتائج الرائعة، لا مجال للمقارنة (مع فريقه)”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويطالب غوارديولا بالفوز امام شالكه الفريق الذي يعيش في خضم العواصف والازمات، وتحديدا مدربه دومينيكو تيديسكو (33 عاما) الذي يرتبط مصيره بامكانية اقصاء سيتي والتأهل للدور التالي، بعدما منحه المدير الرياضي الجديد يوخن شنايدر مباراتين لاثبات نفسه وطرد شبح الاقالة: أمام سيتي اليوم الثلاثاء وأمام ثالث ترتيب الدوري لايبزيغ السبت المقبل.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويخوض شالكه مباراته امام سيتي بمعنويات ضعيفة اثر خسارته في الدوري امام فيردر بريمن 2-4، وهي خسارته الثالثة تواليا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأقر المهاجم السويسري بريل إيمبولو، صاحب هدفي فريقه ضد بريمن، بصعوبة الموقف قائلا “لا نقاط، لا تحسن كبير. اوقات صعبة بانتظارنا”، مضيفا “الامور لن تصبح اسهل، وعلينا أن نتحضر لذلك”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويأمل لاعبو شالكه انقاذ رأس مدربهم من مقصلة الاقالة، من خلال اسقاط سيتي على ارضه لكن المهمة لن تكون سهلة امام فريق فاز بمبارياته التسع الاخيرة في معقله.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكه في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2019

المباراة: مانشستر سيتي – إنجلترا ضد شالكه – ألمانيا دور الـ 16

الملعب: إستاد الاتحاد

التعليق: علي محمد علي و محمد بركات

التوقيت: بإمكانكم متابعة مباراة مانشستر سيتي وشالكه مساء الثلاثاء الموافق 12-3-2019 في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Arena Sport 2

Digi Sport 2 HD Romania

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

IRIB Varzesh

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD1

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium 2 HD