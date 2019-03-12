روما- الوئام:

يأمل يوفنتوس الإيطالي أن يؤتي استثماره الضخم بالنجم كريستيانو رونالدو حين تعاقد معه من ريال مدريد الإسباني، ثماره اليوم الثلاثاء الموافق 12-3-2019 حين يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

ويدخل فريق “السيدة العجوز” موقعة الإياب بتورينو وهو مطالب بتدارك خسارة الذهاب في “واندا ميتروبوليتانو” بثنائية نظيفة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وفي حديث له مع تلفزيون النادي عشية اللقاء المرتقب مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، أقرّ رونالدو بأنه “لم نكن نتوقع بأن نخسر لقاء الذهاب صفر-2، لكن أي شيء قد يحصل ونريد أن نرد بأفضل طريقة على أرضنا، أمام جمهورنا”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

واعتبر البرتغالي الذي قاد ريال مدريد الى اللقب القاري في المواسم الثلاثة الماضية أنها “أمسيات رائعة، مذهلة: أمسيات دوري أبطال أوروبا”، وأردف “الفريق واثق من خوض مباراة رائعة وأنا أيضاً. للمشجعين أقول: فكروا بإيجابية، لنؤمن. استعدوا للعودة!”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وبدا أنّ الأسلوب الدفاعي لأتلتيكو ويوفنتوس سيكون سيد الموقف وأنهما سيخوضان لقاء الإياب وهما على المسافة ذاتها من بعضهما، لكن نادي العاصمة الإسبانية نجح في أمسية العشرين من فبراير في خطف هدفيه في الدقائق الأخيرة بفضل المدافعين الأوروغويانيين خوسيه ماريا خيمينز (78) ودييغو غودين (83).

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

واستحق أتلتيكو أن يخرج منتصراً من اللقاء، إذ أصاب العارضة وتدخلت تقنية الفيديو “VAR” لإلغاء قرار الحكم الرئيسي بمنحه ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم لإلغاء هدف لمهاجم يوفنتوس السابق ألفارو موراتا القادم الشهر الماضي إلى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من تشيلسي الإنكليزي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

ورغم أفضلية الهدفين، حذّر المهاجم الفرنسي لأتلتيكو أنطوان غريزمان من أنه “تبقى هناك مباراة الإياب التي ستكون مشابهة لهذه المباراة. كنا ندرك بأنها ستكون مباراة كبيرة”، مشيراً لراديو “أر أم سي سبور” إلى أنّ “الجمهور كان خلفنا وساندنا في لحظات معقدة. حاولنا الهجوم دون أن نترك خلفنا الكثير من المساحات”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

ويعوّل يوفنتوس كثيراً على رونالدو الذي أطاح به من الدور ربع النهائي الموسم الماضي بتسجيله ثنائية في تورينو قاد بها ريال للفوز 3-صفر في الذهاب ثم سجل هدف التأهل في الوقت القاتل إياباً (خسر ريال 1-3) من أجل تكرار ما حققه النجم البرتغالي في أبريل 2016 حين سجل ثلاثية حول بها خسارة فريقه ذهابا أمام فولفسبورغ الألماني بهدفين نظيفين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

العودة من بعيد ليست مستبعدة بالنسبة ليوفنتوس، إذ سبق أن حقق ذلك ثماني مرات في دوري الأبطال، بينها في ربع نهائي نسخة 1996 ضد ريال مدريد في طريقه لإحراز لقبه الثاني.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

بالنسبة لصحيفة “كورييري ديلو سبورت” فإن “CR7 موجود هنا (مع يوفنتوس) من أجل ذلك”، لخوض “مباراة لا يمكن لكريستيانو رونالدو أن يخطىء فيها”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وأردفت “لم يوقع من أجل الفوز بلقب الدوري أو تعزيز المبيعات، يوفنتوس ينتظر إنهاء أعوام من الخيبة”، في إشارة منها الى خسارته نهائي المسابقة خمس مرات منذ تتويجه الأخير عام 1996، بينها مرتان في الأعوام الأربع الأخيرة ضد قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

في لقاء الذهاب، لم تكن عودة رونالدو الى العاصمة مدريد موفقة بعد أن تركها الصيف الماضي إثر 10 مواسم مع ريال مدريد، إذ كان حاضرا غائبا في اللقاء ولم يسجل حضوره سوى بفرصة واحدة من ركلة حرة في الشوط الأول.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وبعد أن أراحه المدرب ماسيميليانو أليغري مع العديد من النجوم في مباراة الدوري الجمعة ضد أودينيزي (4-1)، يأمل رونالدو أن يقدم الثلاثاء المستوى الذي جعله سيد المسابقة القارية التي أحرز لقبها خمس مرات وسجل فيها 121 هدفاً، بينها 57 هدفاً مفصلياً.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وبعد أن أنهى المواسم الستة الماضية كأفضل هداف في المسابقة، وصل رونالدو الى الشباك مرة واحدة فقط هذا الموسم ومنذ الخسارة أمام أتلتيكو لم يسجل أي هدف في الدوري، ما جعله يتنازل عن صدارة ترتيب الهدافين لمهاجم يوفنتوس السابق وسمبدوريا الحالي فابيو كوالياريلا (19 مقابل 20).

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

والمشكلة التي تواجه يوفنتوس أنه يحتاج لتسجيل هدفين من أجل إطلاق المواجهة من نقطة الصفر ضد فريق متخصص في الدفاع لم يتلق أي هدف في أي من مبارياته الخمس الأخيرة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

رونالدو الذي سجل 22 هدفاً في شباك الجار اللدود أتلتيكو خلال مواسمه العشرة مع ريال، تحدث عن فريق المدرب سيميوني قائلاً “الجميع يعلم بأنهم فريق قوي، يدافعون بشكل جيد ولا يخاطرون كثيراً ويلعبون على الهجمات المرتدة، لكننا جاهزون وسنقوم بكل ما باستطاعتنا للفوز عليهم”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وبعد أن اكتشف عن كثب ما يمكن للنجم البرتغالي أن يفعله خلال إياب ربع نهائي موسم 2015-2016، اعتبر المدرب السابق لفولفسبورغ ديتر هيكينغ في حديث لصحيفة “غازيتا ديلو سبورت” أنّ “رونالدو قادر على كل شيء، بإمكانه أن يسجل مجدداً ثلاثة أهداف كما فعل ضد فولفسبورغ. هو قادر بالطبع”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

ورأى أنّ “أتلتيكو يملك أفضل دفاع في أوروبا وهجوماً ممتازاً: من دون رونالدو، من بإمكانه اختراع الأهداف في كافة الأحوال، سيكون الأمر مستحيلاً. إذا لم أقل بأنّ رونالدو هو أفضل لاعب واجهته في حياتي، فسأكون كاذباً”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وأردف هيكينغ: “أتذكر تلك الأمسية، قلت لفريقي بأنه لا يجب أن نخشاه أو (ملعب) برنابيو، لكن بعد 17 دقيقة كنا متخلفين صفر-2 بثنائية من CR7، كان عملاقاً”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وقد تكون مباراة اليوم الثلاثاء مصيرية لأليغري الذي وجهت إليه الكثير من الانتقادات بعد مباراة الذهاب بسبب أسلوبه المتحفظ، وحتى أنّ بعض التقارير المحلية تحدثت عن تقدمه بالاستقالة لكنّ رئيس النادي أندريا أنييلي رفضها.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

وفي تحليله لرغبة يوفنتوس بإحراز اللقب القاري، قال المدرب البالغ 51 عاماً: “أعتقد أن التوقعات (بإحراز اللقب) أصبحت مرتفعة جداً لدرجة الهوس. منذ وصولي إلى هنا، كانت مسابقة دوري الأبطال الهدف على الدوام، لكن من الخطأ القول بأن الخروج يعني بأن يوفنتوس قد فشل”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال اوروبا

البطولة: دوري أبطال اوروبا لكرة القدم

المباراة : يوفنتوس – إيطاليا ضد أتلتيكو مدريد – أسبانيا دور الـ 16

الملعب: أليانز ستاديوم (تورينو)

التوقيت: مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد تقام اليوم الثلاثاء الموافق 12-3-2019 في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

التعليق: حفيظ دراجي و سوار الذهب

القنوات الناقلة للمباراة:

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

Ziggo Sport Voetbal

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

BT Sport 3 / HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal