الرياض- الوئام:

يفتح ملعب باختاكور المركزي في أوزبكستان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12-3-2019 الموافق 5 رجب 1440 هجريًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

مشاهدة مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

حقق الراقي فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين عصر الجمعة الماضي على الأمير سعود بن جلوي، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 40، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم.

مشاهدة مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

على الجانب الاخر يدخل باختاكور هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي أمام فريق برسبوليس بهدف لكل منهم، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وبهذا التعادل احتل الفريق الأوزبكي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، وسيبدأ الفريق مشواره في الدوري هذا الموسم بملاقاة فريق لوكومتيف طشقند.

مشاهدة مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري ابطال اسيا 2019

المباراة: الأهلي السعودية ضد باختاكور أوزبكستان

الملعب: ملعب باختاكور المركزي

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 12-3-2019 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر.

الحكم: محمد تقي الجعفري

المعلق : احمد البلوشي

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3