الرياض- الوئام:

يستقبل الهلال السعودي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12-3-2019 فريق الدحيل القطري في أهم مباريات المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويتصدّر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال الثاني، وكلاهما فاز في المباراة الأولى على استقلال الإيراني والعين الإماراتي على التوالي.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

تعادل الزعيم في مباراته الأخيرة أمام الوحدة بهدف لكل منهم، وذلك في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 23 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى هزيمة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

كانت آخر مباريات الدحيل أمام فريق استقلال في دوري أبطال آسيا، وحققوا الفوز في هذه المباراة بثلاثية نظيفة، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 18 مباراة، حقق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر مباراة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

سيستمر غياب عمر عبد الرحمن “عموري” عن الهلال في المباراة ضد الدحيل بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الثلاثي سلمان الفرج وكارلوس إدواردو وعبد الله عطيف لنفس السبب، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس الطريقة التي اعاد عليها منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو وديجينيك في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

لن يفتقد الدحيل أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وستكون جميع أسلحة الفريق جاهزة لإصطياد الثلاث نقاط.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

لن يغير المدرب روي فاريا جاريدو في الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثلاثي أحمد محمد، مهدي بن عطية، بسام هشام في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الرباعي سلطان البريك، لويز مارتن، إدميسلون جونيور، مراد ناجي، وفي الأمام سيتواجد الثلاثي كريم بوضيف، يوسف العربي، شويا ناكاجيما.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري ابطال اسيا 2019

المباراة: الهلال – السعودية ضد الدحيل – قطر المجموعات الجولة: 2

الملعب: استاد جامعة الملك سعود

التوقيت: مباراة الهلال والدحيل تشاهدونها اليوم الثلاثاء الموافق 12-3-2019 في تمام الساعة 18.45 بتوقيت مكة المكرمة.

الحكم: أدهم مخادمة

القنوات الناقلة للمباراة:

KSA SPORT1