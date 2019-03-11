أمريكا تفرض عقوبات على بنك روسي لدعمه نظام مادورو

الوئام-متابعات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، الاثنين عقوبات على بنك في موسكو تمتلكه شركات حكومية روسية وفنزويلية بشكل مشترك، في مسعى لفرض مزيد من الضغوط على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحاصر.

وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم حظر كل ممتلكات أو مصالح مصرف

“إيفروفينانس موسنار بنك”، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له في الولايات المتحدة أو تدار بواسطة مواطنين أمريكيين.

وأضاف البيان إنه تم استهداف البنك لدعمه شركة البترول الفنزويلية

المملوكة للدولة PDVSA))، وهي أداة لنقل الفساد والاختلاس وغسيل الأموال لمادورو والمقربين منه.

ونقل عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن قوله إن “هذا الإجراء يظهر

أن الولايات المتحدة سوف تتخذ إجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية

التي تساند نظام مادورو غير الشرعي، وتسهم في الانهيار الاقتصادي

والأزمة الانسانية التي يعاني منها شعب فنزويلا”.