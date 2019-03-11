رويترز: أوبك ستُبقي على خفض إنتاج النفط لتقليص المخزونات العالمية

الوئام-متابعات

قال مسؤول بارز في قطاع النفط الخليجي، اليوم، الاثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منالمتوقع أن تراجع الطلب العالمي على النفط وتوازن المعروض مع استمرار المنظمة في خفض الإنتاج خلال اجتماعها في أبريل نيسان.

وقال المسؤول على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة “سيتحدثون عن

التوازن بين العرض والطلب وسيواصلون الخفص (في الإنتاج) مضيفا: “نريد أن

نرى انخفاض المخزونات التجارية”.

و أضاف أن المخزونات العالمية من الخام والمنتجات النفطية يجب أن تعاود الانخفاض إلى متوسط خمس سنوات، وهو هدف وضعته المنظمة للقضاء

على تخمة في المعروض من النفط في الأسواق العالمية.

وستجتمع أوبك وحلفاء من بينهم روسيا – فيما يعرف باسم تحالف أوبك+ – في فيينا يومي 17 و18 أبريل ، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو .

وتخطط المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لخفض صادراتها النفطية في أبريل نيسان إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا من 7.2

مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

كما تخطط لإبقاء إنتاجها دون عشرة ملايين برميل يوميا، مع سعي المملكة للقضاء على تخمة في المعروض ودعم أسعار النفط.