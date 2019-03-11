التعليقات: 0

في مؤتمر صحفي

عاجل .. أول تعليق من زيدان بعد عودته لريال مدريد #Zidane

عاجل .. أول تعليق من زيدان بعد عودته لريال مدريد #Zidane
weam.co/579096
الوئام-متابعات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان أن عودته الإثنين إلى تدريب ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم بعد 9 أشهر من استقالته، تعتبر “تحديا أكبر” من ولايته الأولى (2016-2018).
وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد إعلان عودته لتدريب النادي الملكي “إنه تحد أكبر، بالتأكيد، إنها المرة الثانية”، مضيفا “لقد سئلت للتو: +ألا تخاطر؟ + لكن إذا نظرنا إلى هذا، لن أعود. ليس هناك فقط العودة، أنا متحمس لشيء آخر، إنه مشروع ثان بالنسبة لي، بالنسبة للنادي. سأقبل التحدي لأنني أرغب ذلك بشدة، أريد أن أعود إلى التدريب مرة أخرى. (…) أعتقد بأن قلبي قال لي: +لقد استرحت جيدا+”.

روابط ذات صلة

زيدان يعود لتدريب ريال مدريد

زيدان يعود لتدريب ريال مدريد

بعد ضياع الموسم على الملكي.. راموس يرد على المنتقدين

بعد ضياع الموسم على الملكي.. راموس يرد على المنتقدين

بعد فشل سولاري.. ريال مدريد يستقر على هذا المدرب حتى نهاية الموسم

بعد فشل سولاري.. ريال مدريد يستقر على هذا المدرب حتى نهاية الموسم

غرفة الـ«VAR» الفارغة تثير عاصفة بمباراة ريال مدريد

غرفة الـ«VAR» الفارغة تثير عاصفة بمباراة ريال مدريد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>