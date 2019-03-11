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توجيه هام من “سند محمد بن سلمان” للمتقدمين بشأن المعلومات البنكية

توجيه هام من “سند محمد بن سلمان” للمتقدمين بشأن المعلومات البنكية
weam.co/579097
الوئام - متابعات

وجه برنامج سند محمد بن سلمان طلبًا هاما إلى المتقدمين لمبادرة سند الزواج قبل يوم 10 فبراير المطابقة بياناتهم.

وقال حساب سند محمد بن سلمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “استكمالًا للإجراءات؛ نأمل من المتقدمين لمبادرة سند الزواج قبل 10 فبراير والمتطابقة بياناتهم تحديث معلوماتهم البنكية”.

جدير بالذكر أنه يمكن لأي شاب تنطبق عليه شروط استحقاق “سند الزواج”، ويجتاز دورة الوعي المالي المقررة التقديم من خلال منصة البرنامج هنا

وأشار البرنامج إلى أنه وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين تأتي وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

– أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

– أن يكون الزواج الأول للرجل.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

– ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

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