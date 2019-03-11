مخالفات جسيمة وانتهاك خصوصية.. لماذا أطاح الاتحاد الأسيوي بـ bein sport من السعودية؟

الوئام - متابعات

استجاب الاتحاد الاسيوي لطلب اتحاد كرة القدم السعودي، اليوم، بإلغاء البث الحصري لقنوات bein sport لجميع مباريات البطولات الآسيوية للأندية والمنتخبات التي تقام في السعودية.

وطلب الاتحاد الآسيوي من اتحاد القدم تولي بث وإنتاج المباريات الآسيوية التي تقام في السعودية وتوفير معلقين ومحللين والبداية من مباراة الهلال والدحيل القطري غدا بعد سحب الحقوق الحصرية من قنوات bein sport القطرية.وطلب اتحاد القدم السعودي الاتحادات العربية اتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتخذها.

وستقوم قنوات KSA Sports بنقل مباريات الأندية السعودية داخل المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له ،اليوم،:تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم، خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات BEIN SPORT لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة، وذلك بناء على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث BEIN SPORT في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

ووفقا لما نشرته قناة العربية، فإن شبكة القنوات القطرية كانت تخالف الأنظمة الداخلية في السعودية، وتحتفظ بصور للهويات الوطنية التابعة للمشتركين.

وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات BEIN SPORT وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال والدحيل القطري والتي تقام مساء غد الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

وأهاب اتحاد القدم السعودي بجميع الاتحادات الدولية اتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها المتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة وتأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادىء المنافسة ومحاربة الاحتكار، مؤكدًا حرصه واستمراره على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها، متمنين التوفيق للجميع.