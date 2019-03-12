عقوبة قاسية لمطرب عربي مشهور بسبب علاقة مشبوهة مع إسرائيل

الوئام-متابعات

عوقب مطرب عربي مشهور بسبب علاقة مشبوهة مع الكيان الإسرائيلي المحتل بعد عدة زيارات مهنية متكررة.

و أعلنت النقابة التونسية لقطاع الموسيقي اليوم الاثنين، عن شطبها للفنان محسن الشريف، بدعوى علاقاته بإسرائيل وزياراته المهنية المتكررة إليها.

وأصدرت النقابة بيانا أحاطت فيه القطاع الثقافي بقرارها بشطب الشريف

نهائيا من قائمة المطربين المنخرطين لديها كما حذرت من التعاقد مع

الفنان أوالاتفاق معه لتشغيله من الملاحقة القضائية.

وأرجعت النقابة هذا القرار إلى ما اعتبرته “ممارسات مشينة أقدم عليها

المطرب محسن الشريف وتعمده ربط علاقات مهنية وودية مع الكيان الصهيوني من خلال تردده المتكرر على إسرائيل والعمل فيها”.

كما ذكرت النقابة أن الشريف “ضرب عرض الحائط التزام الشعب التونسي

والعربي اللامشروط بالقضية الفلسطينية العادلة والوقوف مع شعبها

المكافح”.

وظهر المطرب في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات، وهو يهتف بحياة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل فني خاص داخل إسرائيل حضره إسرائيليون من أصول تونسية.

وبرر الشريف لاحقا مشاركته في الحفل لتعرضه إلى ضغوط سياسية، ولم يعلق على قرار النقابة اليوم.

وتنشط في تونس منظمات مناهضة للتطبيع السياسي والثقافي مع إسرائيل اكتسبت نفوذا أكبر بعد ثورة .2011

ونجحت هذه المنظمات وأحزاب يسارية وقومية عبر دعاوي قضائية عاجلة، في منع عروض ثقافية إسرائيلية أو دخول وفود رياضية من إسرائيل إلى تونس.