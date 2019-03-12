وزارة الحرس الوطني تشارك في المعرض التوعوي بالكلية التقنية العالمية للطيران بالرياض

الوئام-الرياض

تشارك وزارة الحرس الوطني ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة المخدرات ( شعبة التوعية الوقائية ) في المعرض التوعوي بالكلية التقنية العالمية للطيران بالرياض و ذلك على مدار يومين متتاليين حيث بدأت الفعاليات أمس لتشمل المحاضرت التي يلقيها أكاديميون و مختصون من أجل التوعية بمضار المخدرات بالإضافة إلى إقامة معرض للعينات الحية و التي يأتي دورها للتعريف أبنواع المخدرات و أشكالها و أثر كل صنف على صحة الانسان و ما يجلبه من دمار عليه

يأتي هذا في إطار مواصلة وزارة الحرس الوطني أنشطتها التي توثق ارتباطها في المواطن و تعينه في مصالحه بل و تقدم له النصيحة التي يستطيع من خلالها معرفة الجوانب الإيجابية و السلبية فيما يحيطه

و كان قد سبق و أقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني العديد من الفعاليات و الأنشطة التوعوية التي من شأنها أن ترفع درجة الوعي لدى المواطن بما يحاك ضد المجتمع من مؤامرات يصنعها الخارجون عن القانون و من يمولهم بالإضافة إلى استعراض أنواع المخدرات و مخاطرها و ما تجلبه من ويلات على النفس البشرية يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة و صحة المواطن من أي سوء أو ضرر من أجل الحفاظ على سلامة البيئة و المجتمع بشكل عام.