التعليقات: 0

لندن: التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تعديلات ملزمة حول بريكست

لندن: التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تعديلات ملزمة حول بريكست
weam.co/579119
الوئام - متابعات

قالت وسائل إعلام بريطانية إن لندن توصلت لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعديلات ملزمة حول بريكست.

وغادرت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، إلى ستراسبورغ -مدينة شرقي فرنسا- لإجراء محادثات حاسمة مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بشأن الاتفاق حول بريكست، وفق ما أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية الإثنين.

وقال المتحدث إن “ماي غادرت إلى ستراسبورغ”، فيما يستعد مجلس العموم البريطاني للتصويت مجددا، الثلاثاء، على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، بعدما رفضه منتصف يناير الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويصوّت البرلمان البريطاني مجددا على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه وإما المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بدون اتفاق، إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.

روابط ذات صلة

زعيمة حزب ميركل: تركيا تبتعد عن قيم الاتحاد الأوروبي

زعيمة حزب ميركل: تركيا تبتعد عن قيم الاتحاد الأوروبي

رسميا وبالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال

رسميا وبالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال

فلسطين ترحب بتمسك الاتحاد الأوروبي باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة

فلسطين ترحب بتمسك الاتحاد الأوروبي باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة

محكمة أوروبية تصدر حكمها في قانونية تصنيف «حماس» حركة إرهابية

محكمة أوروبية تصدر حكمها في قانونية تصنيف «حماس» حركة إرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>