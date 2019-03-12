هل تذكرون أيامكم الأولى في الإنترنت؟.. اليوم الذكرى الـ30 للويب

الوئام - متابعات

من منا لم يستخدم الماسنجر في البدايات مع تلك المنتديات وأصوات الشات المميزة، هل تذكرون علامات تحميل الصفحات التي كانت تأخذ ساعات من عمرنا في انتظارها؟.. من يستطيع أن ينسى حلاوة البدايات الأولى في عالم الإنترنت؟.. من ينسى لحظات الانبهار بأن العالم أصبح ملك يديك؟.

اليوم يحتفل العالم بالذكرى الـ30 لإنشاء الويب، تلك الشبكة العنكبوتية العالمية التي تم إنشاؤها سنة 1989، وكان الغرض منها تيسير الاتصال بين المنظمات الأوروبية المجتمعة في سويسرا، هذا الترابط المتداخل في الشبكة (الإنترنت) الذي سمح ولأول مرة بالانتقال فيما بين الصفحات باستعمال متصفح إنترنت. وصفحات الويب من الممكن أن تحتوي على نصوص، وصور، وأصوات، ومرئيات (فيديو)، وصور متحركة، وبرامج تفاعلية، وغير ذلك. ويقوم بتوفير هذه الصفحات في الشابكة (الإنترنت) مخدم(ويب سرفر). ويقوم هذا المخدم بإرسال الصفحات، ومحتوياتها بناء على الطلب من متصفح الشبكة.