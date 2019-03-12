تفاصيل 100 وظيفة شاغرة بمدينة الملك فيصل العسكرية

الرياض- الوئام:

أعلنت إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية لتشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية عن توفـر وظائف 100 وظيفة رجالية للسعوديين بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة.

وبحسب التفاصيل فإن التقديم سيكون متاح على الوظائف لمدة خمسة أيام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً اعتباراً من تاريخ ( 1440/07/02هـ).

ومن ضمن الشروط إرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات للوظائف المطلوب لها خبرة ويمنح المرشح على إحدى الوظائف المعلنة راتب المرتبة المعادلة للشهادات المطلوبة مع زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم (30) عاماً ومن يتم قبوله قبولاً مبدئياً سوف تصله رسالة على رقم الجوال المسجل بالموقع ولن يتم استقبال أي ملف ورقي, وينحصر التقديم في الفترة المنوه عنها ومن خلال الموقع الإلكتروني.

سوف يتم استبعاد أي متقدم تقدم على أكثر من وظيفة أو من تقدم على وظيفة لا تتطابق مع مؤهلاته.

وسيتم التقديم للوظائف من خلال الرابط التالي:

http://kfmcom.gov.sa

وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/07/02هـ ولمدة 5 أيام .