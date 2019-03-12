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بعد اتفاق خروج بريطاني معدل

الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الاسترليني

الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الاسترليني
weam.co/579145
لندن- الوئام:

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المكاسب جاءت محدودة لأن الاتفاق عزز أيضا الشهية للأصول عالية المخاطر.

وفي الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1296.84 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1297.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى،ليصبح الذهب استثمارا مغريا لحملة العملات الأخرى، في حين صعد
الاسترليني بقوة بعد تعديلات اتفاق الخروج.

كان جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وافق أمس الاثنين على تعديل اتفاق الانفصال مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتسهيل موافقة المشرعين البريطانيين عليه.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1534.79 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.39 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 824.54 دولار للأوقية، بعد ملامسة أدنى
مستوياته منذ 19 فبراير شباط عند 803.50 دولار في الجلسة السابقة.

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