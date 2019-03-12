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وتحذيرات من مخاطر على الاقتصاد العالمي

النفط يصعد بفعل تخفيضات معروض “أوبك”.. والإنتاج الأمريكي يكبحه

النفط يصعد بفعل تخفيضات معروض “أوبك”.. والإنتاج الأمريكي يكبحه
weam.co/579159
الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مدعومة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة “أوبك”، لكن حد من المكاسب استمرار تنامي المعروض الأمريكي، بينما يحذر المحللون من مخاطر على الاقتصاد العالمي.

وفي الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولار للبرميل، مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.2% عن أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1%.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه رغم العوامل الاقتصادية المعاكسة ”مازلنا نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار برنت 70 دولارا للبرميل هذا العام وأن يتلكأ غرب تكساس خلفه، ليبلغ متوسطه 59 دولارا للبرميل في 2019.“

وأضاف أن ذلك يرجع لعوامل من بينها الطلب على الديزل البحري المتوقع من العام القادم في إطار قواعد وقود جديدة من المنظمة البحرية الدولية.

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