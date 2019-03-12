خبراء تقنيون: “هواوي” تنظم حملة ترويجية “مضللة”

الوئام - وكالات

قال خبراء تقنيون، إن شركة “هواوي” ، نظمت بحملة ترويجية وصفوها بأنها “مزيفة ومضللة” في الآونة الأخيرة حين ادعت أن صورا ذات جودة عالية تم التقاطها بهاتف “P30 Pro” المرتقب في الأسواق.

وقال موقع “ذا فيرج” إن الصور التي تدعي ” هواوي ” أنها من عدسة الهاتف، تم التقاطها في الواقع عن طريق كاميرا احترافية من نوع DSLR أي آلة تصوير ذات عدسة أحادية عاكسة.

كانت “هواوي ” قد عرضت صورة مذهلة لفوهة بركان تلقي الحمم إلى الخارج، وتبين بعد عملية تحليل وبحث بسيطة، أن الصورة موجودة منذ فترة في موقع “غيتي” الشهير .

وبحسب ” ذا فيرج ” فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها “هواوي” بترويج صور احترافية مدعية إنها ملتقطة بعدسة أحد هواتفها، ففي أغسطس 2018، قامت بالأمر نفسه أثناء تسويق هاتف “هواوي نوفا 3”.

وتعد “هواوي” بمزايا مهمة في كاميرا هاتف “بي 30 برو” من قبيل أربع عدسات فضلا عن قدرة كبيرة على التقريب بمعدل 7 درجات، لكن الشركة قد تخسر ثقة الزبائن مستقبلا إذا اكتشفوا أن ما وعدت به لم يكن دقيقا.

وما يزيد الوضع سوءًا – كما يقول موقع سطاي نيوز عربية “هو أن الشركة قامت بترويج صور أخرى لم تقم بالتقاطها بالكاميرا، في موقع “ويبو”.

وكشفت عمليات بحث أن ” هواوي ” قدمت صورا لطفل وزعمت أنها ملتقطة بعدسة “بي 30 برو”، لكن تبين أنها ملتقطة سنة 2009، أي قبل عشر سنوات كاملة.