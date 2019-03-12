الوئام - متابعات

يحل فريق نادي العين الإماراتي، اليوم، ضيفا على فريق نادي استقلال طهران، على ملعب آزادي، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

مشاهدة مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران بث مباشر في دوري أبطال آسيا

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة استقلال طهران والعين، اليوم، إلى طاقم تحكيم عماني بقيادة أحمد أبو بكر الكاف، حكم الساحة،يعاونه على الخطوط العامري أبو بكر سالم، الحكم المساعد الأول وراشد حامد الغيثي، الحكم المساعد الثاني، إلى جانب عمر مبارك اليعقوبي، حكما رابعا.

مشاهدة مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويسعى العين صاحب المركز الثالث على لائحة ترتيب المجموعة الحديدية، إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام ضيفه الهلال السعودي بهدف دون رد، على حساب صاحب الأرض الإيراني وبين جماهيره وتسجيل أول فوز على الاستقلال في طهران، سعياً لتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16 بأقوى بطولة في القارة الآسيوية.

مشاهدة مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ولا يختلف حال الاستقلال كثيراً، إذ يرغب في تجاوز خسارته على يد الدحيل بنتيجة 3- 0 في الجولة الأولى من المسابقة ولا يوجد أي خيار أمامه سوى الفوز لتحسين موقعه على خريطة جدول ترتيب المجموعة.

مشاهدة مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وتعبر مباراة الليلة تحدياً خاصاً بين العين والاستقلال، إذ يعتبر الأخير الفريق الإيراني الوحيد الذي يتفوق على العين في المواجهات المباشرة بفارق فوز واحد فقط، ولكن العين هو صاحب فوز قياسي بسداسية تاريخية موجعة.

مشاهدة مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران بث مباشر في دوري أبطال آسيا

المباراة: استقلال طهران أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

الملعب: استاد آزادي

:التوقيت: اليوم الموافق 12-3-2019 في تمام الساةعة 7:30 بتوقيت أبو ظبي، 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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