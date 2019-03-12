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تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة السد و برسبوليس بث مباشر ، اليوم الثلاثاء 12-3-2019 ، إذ يلتقي فريق السد القطري، اليوم، ونظيره بيرسبوليس الإيراني، في مواجهات المجموعة الرابعة ضمن الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

المباراة ستكون ثأرية في المقام الأول من جانب السد، الذي كان مرشحا بقوة للمنافسة على اللقب الموسم الماضي قبل أن يحرمه بيرسيبوليس من الوصول للنهائي، بعد أن فاز عليه بالدوحة بهدف وتعادلا في طهران بهدف لكل منهما.

مشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ومن جانبه، شدد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب نادي بيرسبوليس الإيراني على صعوبة مواجهة فريقه مع السد القطري، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3.

مشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وقال برانكو في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة اليوم: “أعتقد أن السد أفضل من المنتخب القطري الذي توج بكأس آسيا، في ظل العناصر التي يمتلكها”.

مشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وأضاف: “هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية، وإذا نظرنا إلى النسخة الماضية سنجد أن السد وبيرسبوليس كانا الأفضل في قارة آسيا ولكن للأسف تقابلنا في نصف النهائي وخسر الفريق القطري، لكنه مازال يمتلك عناصر قوية جدا مثل تشافي وجابي واللاعب الكوري وو يونج جونج، وبغداد بونجاح وباقي الأسماء المميزة”.

مشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ولفت إلى أن بيرسبوليس يعاني من مشاكل عديدة لكنه يثق في فريقه ويأمل أن يتأهل إلى المرحلة التالية، موردا: “مجموعتنا صعبة للغاية ولكن علينا أن نلعب بكل قوة وأن ندافع عن حظوظنا في التأهل”.

مشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وأوضح أن خسارة السد أمام الأهلي السعودي لا تقلل من حظوظه بالمجموعة، مضيفا: “لقد كان أفضل في تلك المباراة ولكنه لم يوفق، وهذه الخسارة تشكل ضغطا على الفرق التي تمتلك جماهير كبيرة”.

مشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

من جانبه أكد العراقي بشار رسن، المحترف في صفوف بيرسبوليس الإيراني أن مواجهة السد ستكون قوية ومثيرة في ظل قوة الفريقين.

وقال: “لقد لعبنا أمام السد 4 مباريات الموسم الماضي ونعرف قدراته جيدا وما يمتلكه من خبرات كبيرة لكننا قادرون على تقديم مستوى جيد في هذه المجموعة رغم صعوبتها”.

مشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

المباراة: السد القطري أمام بيرسيبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

الملعب: استاد جاسم بن حمد بنادي السد

التوقيت: اليوم الموافق 12-3-2019 في تمام الساعة 7:45 بتوقيت أبو ظبي، 6:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

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مشاهدة مباراة السد و برسبوليس بث مباشر

سيتم توفير البث قبل المباراة

