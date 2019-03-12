تدشين خطة تعزيز العمل الميداني لهيئة الأمر بالمعروف وانطلاق الدوريات الميدانية بمكة

مكة- الوئام- حجب العصيمي

دشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، انطلاق خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني في مرحلتها الثانية بفرع مكة المكرمة بحضور قيادات العمل الإداري والميداني بالفرع.

وتزامن مع تدشين فضيلته انطلاق الدوريات الميدانية من مواقعها الميدانية في الهيئات الثلاث الكبرى بمنطقة مكة المكرمة: مدينة مكة المكرمة، ومحافظتي جدة والطائف مستهدفة المدن الثلاث الكبرى لتكثيف العمل الميداني من حيث انتشار وتغطية الدوريات الميدانية على نطاقات أكبر وتواجد الأعضاء الميدانيين في ميادين العمل خلال فترة عملهم.

وأوضح “العمري”، أن خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني انطلقت بتدشين مبارك من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وثمن المدير العام، ما تجده شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله، مؤكدًا على كافة الزملاء الالتزام بتنفيذ المهام المناطة بهم وفق ما جاء في الخطة المعتمدة من ديوان الرئاسة العامة، مراعين في ذلك الرفق والنصح وإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما جاء في الأدلة الشرعية والأنظمة المرعية.

وأوضح أن العمل الميداني سيشهد بإذن الله حضورًا ميدانيًا من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الميادين العامة.

وأشاد “العمري”، بالدعم الكبير من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرقي بمستوى العمل الميداني والإداري.