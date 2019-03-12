قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 38 عنصرا من داعش في الباغوز

وكالات- الوئام

قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إن 38 من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا في هجوم تدعمه الولايات المتحدة على آخر جيب للمتشددين بشرق سوريا بعد قصف شديد للمنطقة الليلة الماضية.

وعاد الهدوء إلى الباغوز ولم تظهر أي دلائل على تجدد القتال، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت لقطات لتلفزيون رويترز قصفا عنيفا استهدف الجيب بالصواريخ فاندلعت النيران بداخله.

والجيب هو آخر قطعة أرض يسيطر عليها التنظيم المتشدد الذي طرده خصوم من بينهم تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع الماضية من الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا.

وفرضت قوات سوريا الديمقراطية حصارا على الباغوز استمر أسابيع لكنها أجلت مرارا الهجوم النهائي للسماح بإجلاء آلاف المدنيين ومن بينهم زوجات وأبناء مقاتلي داعش، لكنها استأنفت الهجوم أخيرا يوم الأحد مدعومة بضربات جوية من التحالف.