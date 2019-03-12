الاتحاد الآسيوي يعلن بث المباريات المقامة في السعودية عبر منصاته الرقمية

وكالات- الوئام

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه سيبث المباريات التي تضم أندية سعودية وتقام في السعودية في مسابقاته على الإنترنت عبر صفحته على فيسبوك وقناته على يوتيوب.

وتملك شبكة بي.إن سبورتس التي تتخذ من قطر مقرا لها الحقوق الحصرية لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: “يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بحماية حقوق شركاءه التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، في مواجهة أي محاولة للاعتداء على هذه الحقوق، ومن أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث المباريات التي تضم أندية سعودية والتي تقام في السعودية ضمن مسابقات الاتحاد القاري عبر القنوات الرقمية للاتحاد مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية”.

وأضاف: “سيساهم هذا الأمر في تعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا”.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان، عبر حسابه على “تويتر”، إن بث المباريات عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي سيبدأ اعتبارا من لقاء الهلال مع الدحيل القطري في الرياض، اليوم الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين”.