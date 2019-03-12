“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 8446.07 نقطة

واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 19.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8446.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغيلف للتأمين, البابطين, اليمامة للحديد, العالمية, واتحاد الاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة الحكير, ميفك ريت, بنيان ريت, صناعات كهربائية, وأسيج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.25% و8.11%.

فيما كانت أسهم شركات التصنيع, دار الأركان، اتحاد الاتصالات, الخضري, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, جرير, اتحاد الاتصالات، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 59.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3688.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 186 صفقة.