“البيئة”: فحص وترقيم 10.7 ألف رأس من الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

واس- الوئام

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في رفع وتيرة مشاركتها في أعمال فحص وترقيم الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسبة تجاوزت 36 % خلال أسبوع، بعد أن فحصت ورقّمت 10,762 رأسًا ضمن برنامج “ترقيم الإبل” بهدف تسجيل بياناتها وحفظها.

وتواصل الوزارة، للأسبوع الخامس، فحص وترقيم وإصدار بطاقات المشاركة والملكية ونقل الملكية للإبل المشاركة في المهرجان بالرياض عبر 80 فرقة بيطرية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، أن الفِرَق البيطرية تمكنت من فحص نحو 3940 رأسًا وترقيمها خلال الأسبوع الخامس من المهرجان، بينما أنهت فحص أكثر من 6822 رأسًا وترقيمها خلال الأسابيع السابقة.

وأضاف أنه خلال المدة من 26 جمادى الثانية وحتى 2 رجب، أصدرت بطاقات مشاركة لـ 136 رأسًا، إضافة إلى إصدار بطاقات ملكية ونقل ملكية لنحو 265 رأسًا من الإبل، مشيرًا إلى استبعاد 25 حالة، وتشخيص 386 حالة مرضية مختلفة وعلاجها، كما أجريت عمليات جراحية لـ 4 حالات، وتم التعامل مع 5 حالات طارئة من الإبل المشاركة.

وبين قاسم، أن فرق الإرشاد البيطري تستقبل زوار المهرجان وتجيب على الاستفسارات، حيث بلغ عدد زوار مركز الإرشاد البيطري خلال الأسبوع الماضي حوالي 541 زائرًا.

ودعا “قاسم”، إلى سرعة التواصل على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ: 8002470000، أو زيارة الوحدة البيطرية بموقع المهرجان في حالة وجود إصابات أو ظهور أعراض مرضية للإبل، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي العام للإبل مستقر بفضل الله.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المهرجان، تشارك من خلال تقديم خدمات التسجيل، والترقيم، والتشخيص، وخدمات الرعاية البيطرية، والفحوصات المخبرية، والإرشاد البيطري، والكشف عن مخالفات الرفق بالحيوان لمزايين الإبل المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة بحق جميع المخالفين.