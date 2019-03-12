سلطنة عمان تعلق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى جميع مطاراتها

وكالات- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تعليق هبوط طائرات بوينغ 737 ماكس في مطاراتها وإقلاعها منها، بعد كارثة تحطّم طائرة اثيوبية من الطراز نفسه ومقتل 157 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت الهيئة على حسابها على “تويتر”، إنّها قررت تعليق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى جميع مطارات السلطنة إلى إشعارٍ آخر.

وكانت إثيوبيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وأستراليا أعلنت في وقت سابق تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.

وجاء قرار تلك الدول والشركات بعد تحطم طائرة 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد في جنوب شرق أديس أبابا بعد وقت قصير على إقلاعها.

وتحطّمت طائرة من النوع نفسه في البحر في أندونيسيا في أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها بعد دقائق من الإقلاع أيضا.

وقرّرت الولايات المتحدة السماح لتلك الطائرات بالاستمرار في الطيران، لكنها ستجبر بوينغ على الشروع بتعديلات في نموذجي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9.

وتملك الخطوط العمانية خمس طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس من بين أسطول يتكون من 53 طائرة، بحسب موقع شركة الطيران.