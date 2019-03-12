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مقتل عدد من ميليشيا الحوثية في هجوم للجيش اليمني بصعدة

مقتل عدد من ميليشيا الحوثية في هجوم للجيش اليمني بصعدة
weam.co/579245
واس- الوئام

قُتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم شمالي غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر ركن استخبارات محور علب العقيد محمد البخيتي، في تصريح نقله موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز الميليشيا في قرى آل الزماح بمديرية باقم.

وأوضح “البخيتي”، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش اليمني في الهجوم، واستهدفت تحصينات الميليشيا وتعزيزاتها.

وأكد أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما أسرت قوات الجيش اثنين من عناصرها.

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