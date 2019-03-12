“أمانة عسير”: استعادة أكثر من 164 ألف متر من الأراضي الحكومية

واس- الوئام

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الجاري أكثر من 164 ألف م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 13 موقعًا مختلفًا في نطاق أمانة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال إزالة التعديات جاءت تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرًا إلى أن التعديات والإحداثات تنوعت بين الأحواش المبنية بالبلوك وإنشاء غرف عشوائية وأسلاك شائكة وسواتر ترابية.

وأكد “الحميدي”، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وعمل الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلا.