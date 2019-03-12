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بعد حادث الطائرة الأثيوبية

عملاق السياحة “توي” و”إير شاتل” النرويجية توقفان استخدام طائرات بوينج 737 ماكس 8

عملاق السياحة “توي” و”إير شاتل” النرويجية توقفان استخدام طائرات بوينج 737 ماكس 8
weam.co/579250
وكالات- الوئام

قررت شركة توي، أكبر شركة سياحية في العالم، تعليق استخدام طائرات بوينج 737 ماكس 8، وذلك في أعقاب إعلان بريطانيا تعليق استخدام هذا الطراز من الطيارات التي أصبحت مثار جدل واسع عقب سقوط الطائرة الأثيوبية قبل بضعة أيام ووفاة جميع من كانوا على متنها.

وقال متحدث باسم توي، اليوم الثلاثاء في مدينة هانوفر الألمانية، إن هذه الخطوة تشمل جميع الشركات التابعة لها.

كما علقت شركة “إير شاتل” النرويجية للطيران منخفض التكلفة، اليوم الثلاثاء، استخدام 18 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 ضمن أسطولها.

وتحطمت طائرة إثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8 أمس الأول الأحد ما أسفر عن مقتل 157 شخصا على متنها.

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