جمعية الزهايمر تختتم مبادرة “موسمية مزولة.. عيش جوهم”

الرياض- الوئام

اختتمت مبادرة “موسمية مزولة.. عيش جوهم”، برامجها والتي نظمتها الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وسط مشاركة عريضة من مختلف قطاعات المجتمع، وعدد من أعيان المجتمع وكبار الشخصيات، والإعلاميين والفنانين وعدد من رواد الإعلام الحديث برامج التواصل الاجتماعي، فضلا عن الأقبال الكبير للزوار الذين تجاوز عددهم 20 ألف زائر.

ومن أبرز الشخصيات التي شاركت في المبادرة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن، الذي رعى افتتاح المبادرة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وكان في استقبالهم الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في الجمعية، إضافة للمشاركة الفاعلة لفنان العرب الأول محمد عبده الذي شدا بأروع ألحانه، إضافة لمشاركة الموسيقار والفنان المخضرم الدكتور عبدالرب إدريس، والفنان إسماعيل مبارك، والفنان والملحن علي العويس، والفنان وليد جيلاني، والفنان رامي العبدالله، والفنان فؤاد عبدالواحد.

وتقدمت الجمعية نيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارتها وكافة منسوبيها، بالشكر لشركاء النجاح والرعاة الذين ساهموا في انجاح المبادرة وهم أمانة منطقة الرياض، ومحافظة الدرعية، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، ومنتجع العمارية هيلز، والشركة السعودية الكهرباء ، وشركة ألفاون، وشركة أمنكو، وتطبيق جاهز، وقنوات الأسرة العربية، وقنوات ٢٤، ومجموعة أوج، والاتصالات السعودية، وهيئة النقل العام، والبنك العربي الوطني، وشركة همزه، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومؤسسة بدر بن عبدالمحسن الحضارية، ومكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون، وشركة لاميوز، وإذاعة مدار، وإذاعة يو، وبنك سامبا، ومؤسسة النمور، وصحيفة سبق الإلكترونية، ومجلة سيدتي، وصحيفة الشرق الأوسط، وصحيفة الاقتصادية، وشركة بيجو، ومؤسسة القماش الراقي، ومياه نقي، وشركة كريم، وشركة اكسلنتيا العربية، ومجمع الرياض بارك، ومركز غرناطة، ولايف الرياض ٠١١، وبيرسون أيج، وشركة ايكيبانا، وشركة ميديا ڤيجن، وعهد أرتس، وهبه سلطان.