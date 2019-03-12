شاهد.. الأمن السوداني يضبط ترسانة أسلحة وذخائر ومتفجرات في عملية أمنية

متابعات- الوئام

اقتحمت قوة من جهاز الأمن والمخابرات السودانية، صباح اليوم الثلاثاء، وكرًا للسلاح، بالقرب من سجن الهدى بأمدرمان، وأسفرت العملية عن القبض على 3 متهمين وضبط كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة مدفونة داخل المنزل الذي كان المتهمون يقيمون فيه ويعيشون حياة طبيعية.

وبحسب مصدر أمني، فإن العملية شهدت تبادلًا لإطلاق النار مع العناصر المتحصنة داخل الوكر، مما أدى الى إصابة أحدهم واستسلام الآخرين بعد مقاومة عنيفة.

وكانت معلومات قد توفرت للسلطات الأمنية السودانية، جراء استجواب العناصر التي تم اعتقالها، الأسبوع الماضي، عند ضبط عربة “بوكس تويوتا” بولاية القضارف وشاحنة محملة بالسلاح عند نقطة التفتيش بمنطقة دار السلام بالقرب من سوق ليبيا، مفادها أن شحنة سلاح أخرى هُرّبت إلى أمدرمان، وخُبئت داخل منزل مستأجر مستخدم كوكر لدفن السلاح بداخله.

وأكد المصدر الأمني، أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، وأن العناصر الثلاثة في قبضة الأمن، ويخضعون للاستجواب للوصول لكل جوانب الحقيقة.

يُذكر أن المتهم الرئيسي المضبوط مع شاحنة السلاح، اعترف بانتمائه لحركة عبد الواحد نور، وأنه تم تكليفه بتوصيل شحنة السلاح من المناطق المحررة إلى الوكر المحدد بأمدرمان.