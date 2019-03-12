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في اليوم الأول من المعرض السعودي الدولي للطيران

“مطارات الرياض” تستعرض أهم الفرص الاستثمارية لأكثر من 750 جهة عالمية بقطاع الطيران

“مطارات الرياض” تستعرض أهم الفرص الاستثمارية لأكثر من 750 جهة عالمية بقطاع الطيران
weam.co/579275
الرياض- الوئام

استعرضت “مطارات الرياض”، أبرز الفرص التجارية والاستثمارية في مطار الملك خالد الدولي لجذب المستثمرين في قطاع الطيران على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركتها كأحد الرعاة الداعمين للمعرض السعودي الدولي للطيران (Saudi International Airshow) الذي انطلق اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 14 من الشهر الجاري، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر النادي في الثمامة شمال العاصمة الرياض.

وتأتي مشاركة “مطارات الرياض” في هذا الحدث الذي يقام كأول معرض للطيران في السعودية بمشاركة أكثر من 750 جهة في قطاع الطيران منها 80 شركة طيران من مختلف الشركات، وعدد من أكبر مصنعي الطائرات في العالم لتعريف بأهم الخدمات والمشاريع، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية التي يقدمها مطار الملك خالد الدولي، وكذلك بحث فرص جديدة مع المتخصصين في قطاع الطيران، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع العاملين في هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم بهدف تعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أن “مطارات الرياض” دائمًا تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى ابتكار وخلق مشاريع وخدمات تسهم في تحسين تجربة المسافرين بكافة فئاتهم، بالإضافة إلى زيادة معدل العائد من الاستثمار، ورفع معدل الزيادة في إيرادات غير الطيران (Non- Aeronautical Revenue) وجذب خطوط طيران عالمية.

يذكر أن شركة “مطارات الرياض” التي تتولى الإشراف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد الدولي قد أطلقت مؤخرًا منصة متخصصة جديدة لعرض الفرص التجارية المتاحة في مطار العاصمة على (الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة)، بحيث تتيح لكافة المستثمرين المحليين والأجانب التسجيل، واستعراض أحدث الفرص الاستثمارية المتاحة، لاستقطاب أفضل الفرص التجارية في السوق من خلال دراستها وتقييمها وفق آلية ممنهجة.

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