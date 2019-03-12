“سكني” يضيف 9 مخططات جديدة للأراضي المجانية ويدعو لحجزها إلكترونيا

الرياض- الوئام

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة عدد من المخططات المجانية عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرًا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعيًا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفّرت البوابة حتى الآن 48 مخططًا، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ9 مخططات جديدة جار استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة 5 مخططات بمنطقة القصيم موزعة بين محافظاتها وشملت مخطط المذنب 13 الذي يحوي 371 قطعة أرض بمحافظة المذنب، ومخطط البكيرية 2 يضم 583 قطعة أرض بمحافظة البكيرية، ومخطط عنيزة 1 – العوشزية بمحافظة عنيزة بعدد أراضي يصل الى 1116 أرض، فيما حين حظيت محافظة الأسياح بمخطط مشروع الأسياح الذي يحوي 538 قطعة أرض مطورة ومحافظة رياض الخبراء بمخطط الخبراء بعدد 418 قطعة أرض.

كما أضاف البرنامج، أربعة مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بـ164 قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح رفحاء بـ1449 قطعة أرض بمحافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، في حين حظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم 260 قطعة أرض كما أضافة مخططًا جديدًا بـ 748 أرضًا بجزر فرسان التابعة لمنطقة جازان.

وبيّن أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرًا إلى أنه سيواصل تقديم كافة التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشار برنامج “سكني” إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.