طيران ناس يتسلم طائرته الثانية من طراز A320neo إيرباص

الوئام-الرياض

استلم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد ‏في الشرق الأوسط، ‏اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، ثاني طائراته الجديدة من طراز إيرباص ‏A320neo‏.

ويأتي استلام الطائرة الثانية بعد توقيع طيران ناس اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 80 طائرة من طراز A320neo، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي، حيث تعد ثاني أكبر صفقة شراء ‏طائرات من نوعها في الشرق الأوسط، وخطوة استراتيجية ضخمة لطيران ناس من شأنها أن تغيّر خارطة النقل الجوي في المملكة العربية ‏السعودية والشرق الأوسط.

من جهته، أكد الأستاذ بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس أن صفقة طائرات A320 neo ايرباص ستنعكس إيجابا على ضيوفنا المسافرين وتحقيق تطلعاتهم بالوصول إلى دول جديدة لما تملكه من مواصفات حديثة وكفاءة التشغيل والذي سيمكن طيران ناس من السفر لمسافات طويلة ووجهات جديدة كوجهات الصيف الجديدة ابتداء من شهر يونيو 2019، حيث ستنطلق الرحلات المباشرة إلى باتومي وتبليسي في جورجيا، فيينا في النمسا، باكو في أذربيجان، وطرابزون في تركيا، وسراييفو في البوسنة والهرسك.

وكشف المهنا أن طيران ناس سيستلم أربع طائرات من الطراز الجديد من نوع A320neo في عام 2019 كما سيتمكن خلال السنتين القادمتين من تحويل 50 ٪؜ من طائراته الى نفس الطراز الجديد من نوع A320neo، لتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ‏تهدف الى تطوير قطاع الطيران في المملكة»، وأشار إلى أن الطائرة الأولى التي تم استلامها نوفمبر الماضي 2018 حظيت بإعجاب الضيوف المسافرين كسعة المسافة بين المقاعد ويجري العمل على إضافة عدد من المميزات، منوها إلى أن هذه الطائرات ستسهم في ترسيخ استراتيجية طيران ناس التوسعية، والتي تهدف من خلالها الى فتح وجهات جديدة بالاضافة الى زيادة الحصة السوقية في السوق الداخلي والدولي وذلك بهدف توفير خيارات أكثر لمسافرينا.

يذكر أن طائرات A320 neo طراز ايرباص تمتاز بمقصورتها الأعرض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة، وفاعليتها التشغيلية مستمدة من أحدث التقنيات من ضمنها الجيل الجديد من المحركات مما تسهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات.